Finalmente è tornato. E sta riavvicinandosi già ai suoi livelli Domenico Berardi, gioiello di casa Sassuolo che si è lasciato alle spalle un terribile infortunio al collaterale che lo ha tenuto fuori dal campo per quasi 6 mesi complessivi. Adesso, Mimmo si è ripreso la scena e... il mercato. Proprio così, perché nella prossima estate sarà molto difficile trattenerlo nonostante il presidente Squinzi sia pronto a tutto. Ma lui stesso di recente ha confessato come sia complesso pensare di blindarlo da bandiera neroverde, specialmente con Inter e Juventus all'agguato. Eppure, avvertite: il prezzo di Domenico è in fase di cambiamento.



NUOVO PREZZO - Oggi, 25 milioni per Berardi non bastano più. La Juve un anno fa contava di prenderlo così, non fosse che il giocatore si era dimostrato scettico. Adesso la richiesta del Sassuolo è pronta a salire attorno a quota 35 milioni di euro come base d'asta per un ragazzo del '94 che in questi anni ha saputo dimostrarsi talentuoso, incisivo in zona gol e assist, dotato di tanta personalità. Anche troppa, con certi lati caratteriali che sta finalmente mettendo da parte.



LE STRATEGIE - E il prezzo sale, almeno 35 milioni che suonano come messaggio chiaro alla Juventus - dovesse scegliere di tornare alla carica - ma anche all'Inter, con Suning che vuole un talento italiano. Berardi o Bernardeschi, più il primo; senza pensare che ci siano sconti. Se la strategia dei bianconeri è l'attesa per far uscire allo scoperto il giocatore così da decidere se tornare all'assalto (ci sono anche altre opzioni), l'Inter si è già attivata in tempi non sospetti sia col Sassuolo che col ragazzo. Adesso, c'è da fare i conti con un cartellino quasi da top player e non più da giovane scommessa.