La pista Domenico Berardi inizia a farsi bollente verso la prossima estate. L'Inter sta spingendo sempre di più per avvicinarsi all'ala del Sassuolo, un appuntamento è stato già fissato per le prossime settimane quando i due club discuteranno nuovamente dell'attaccante classe '94. Ma bisognerà parlarsi su una valutazione salita attorno ai 35 milioni di euro, anche per l'opportunità di inserire contropartite tecniche. Intanto, la Juventus - che da tempo è inserita nei discorsi che riguardano Berardi - ha raffreddato il proprio interesse: senza il via libera del giocatore non avvierà una trattativa, nelle gerarchie sta salendo la preferenza per Keita Baldé. Per Domenico, la Juve vuole l'ok del ragazzo prima di attivarsi. E per questo sta frenando. L'Inter resta invece più che attiva: ecco nel nostro video le ultime novità dall'hotel milanese di riferimento dell'agente di Berardi, Beppe Galli.