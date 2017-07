Qualche mese fa era in cima alla lista. Domenico Berardi e l'Inter, storia di un affare che si sfiora sempre senza realizzarsi mai: dopo i tentativi continui di un'estate fa, il muro del Sassuolo e una stagione passata anche a ragionare in merito al suo possibile acquisto, la dirigenza nerazzurra ha preso un'altra strada. Come e perché è cambiato tutto? Perché il talento classe '94 del Sassuolo non ha più raggiunto l'Inter nonostante una stima che dura da anni?



FATTORE S - Non ci sono mai stati accordi fatti, ma di certo l'Inter aveva in mente di dare l'assalto a Berardi da mesi. E più volte è stata in contatto con i suoi agenti, fissando incontri con il Sassuolo per preparare il terreno verso l'estate. Poi, il grande cambiamento di Suning ha bloccato tutto: Luciano Spalletti ha preferito scegliere altri profili da trattare, pur stimando Berardi ha voluto orientarsi su giocatori diversi piuttosto che investire 40 milioni sull'ala del Sassuolo. Con l'approvazione del nuovo dirigente Walter Sabatini, entrato in scena nel mese di maggio con Suning e a sostegno della tesi di Spalletti. In una delle prime riunioni con Luciano nuovo allenatore nerazzurro è arrivata l'indicazione chiara: frenata su Berardi. E l'Inter si è allineata, anche il ds Ausilio che non ha mai nascosto una passione per Domenico. Mai dire mai, ma a queste condizioni (40/45 milioni) non si chiuderà. E Berardi aspetta, un affare che ancora una volta vede il traguardo lontano...