. E non da oggi, tutt'altro, perchésu un obiettivo individuato dall'estate scorsa quando la corsa nerazzurra all'esterno offensivo dell'Under 21 si arenò sul muro del. Da qualche settimana, a mercato invernale chiuso, come vi abbiamo raccontato la dirigenza nerazzurra ha fatto ripartire i. E continuerà a farlo anche nei prossimi giorni, da qui a maggio si deciderà definitivamente il futuro di Domenico.- Il grande sponsor dell'affare Berardi è senza dubbio. Il direttore sportivo nerazzurro, in attesa del completamento ufficiale del suo rinnovo, ha ricevuto il. E da mesi sta lavorando su ogni fronte pur di sbloccare una situazione non semplice, dove la Juventus resta vigile da una parte e Squinzi fa resistenza dall'altra.. Un desiderio forte, quello di portare Domenico in nerazzurro. Non è un caso se l'Inter ha provato a prendere prima lui, poiad agosto scorso. E quest'estate tornerà alla carica con una programmazione e una tempistica diversa, si anticipa e si insiste. Già da queste settimane.- Il Sassuolo aspetta, sa bene che Berardi sarà molto richiesto e che quel prezzo da 25 milioni di un anno fa è destinato a lievitare. Lo sa da settimane, tanto che, forse trattabili, magari ridiscutibili in caso di inserimento di contropartite tecniche. Dipenderà anche dalla concorrenza, perché Berardi è un pallino dell'Inter... ma non solo., avendo puntato su di lui come proprietà del cartellino da anni e per anni, senza poi portarlo a Torino. Da maggio sarà un'altra storia, ma. Il prossimo passo di un affare che farà discutere. Con Berardi al centro del mercato...