In prima pagina, il Corriere dello Sport annuncia che Domenico Berardi può andare all'Inter. Un titolo con rilancio legato alla trattativa: "Una maxi offerta di Suning in arrivo per il giocatore, è giudicato dal club ideale per formare con Icardi un super tandem davanti. L'Inter è pronta a chiudere", si legge. La cifra? Sarebbe davvero choc: 50 milioni di euro.