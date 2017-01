Rimandato. Nella gara contro la squadra che lo corteggia da diversi anni ed a cui viene costantemente accostato per il futuro, Mimmo Berardi fallisce l'esame: contro i bianconeri, infatti, l'attaccante del Sassuolo non accende la luce neroverde ma è anzi spaesato e fuori dal gioco. Di certo la coppia centrale juventina composta da Bonucci e Chiellini non è stato il miglior cliente per il calabrese classe '94, ma è anche vero che nelle precedenti partite ci sono stati almeno due giocatori corteggiati dalla Signora che hanno ben figurato nella gara contro di lei: vedi Milinkovic-Savic della Lazio e Caldara dell'Atalanta. Anche alla luce della prestazione opaca di Berardi, pertanto, la Juve trarrà le sue conclusioni e valuterà se sarà il caso di dar fastidio all'Inter nella corsa al gioiello del Sassuolo.