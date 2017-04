Domenico Berardi dice sì all'Inter: sarà lui il primo colpo di mercato. Il Corriere dello Sport si sbilancia sul futuro dell'attaccante italiano del Sassuolo, valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro. Dopo il vertice di settimana scorsa a Nanchino, il ds Ausilio ha fatto dei passi in avanti decisivi per assicurarsi il giocatore. Tifoso nerazzurro fin da piccolo, la scorsa estate Berardi aveva di fatto 'cancellato' il suo passaggio alla Juventus, che aveva una prelazione per acquistarlo a 30 milioni.



CAPRARI E PELLEGRINI - Per battere la concorrenza di Atletico Madrid e Liverpool, l'Inter fa leva sulla volontà del giocatore e può offrire come parziale contropartita tecnica Caprari o Ranocchia, ora in prestito rispettivamente a Pescara e Hull City. Inter e Sassuolo parleranno anche del centrocampista Pellegrini, che la Roma può riprendersi a giugno: se i giallorossi non lo faranno, Ausilio farà la sua mossa.