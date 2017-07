All'uscita dall'incontro con l'avvocato Bozzo, il dgha fatto il punto sulla situazione di: "Ho dovuto prendere atto della volontà di Bernardeschi di non voler rinnovare pur avendo fatto noi una proposta importantissima. Andrà alla Juventus? Federico è un patrimonio del calcio italiano. Abbiamo il privilegio di averlo, vediamo cosa fare".è uno dei nomi più chiacchierati di questo mercato: laprova a rinnovare il suo contratto per trattenerlo, lalo ha messo in cima alla lista dei desideri per completare il pacchetto esterni a disposizione di Allegri.La giornata di oggi può essere cruciale per il futuro dell'attaccante, reduce dall'Europeo Under 21: secondo quanto appreso dall'inviato di Calciomercato.com Marco Demicheli, infatti è in corso in un albergo di Milano un incontro tra l'agente di Bernardeschi, l'avvocato, e il dg della Fiorentina, un vertice per fare chiarezza sulla situazione e stabilire il da farsi. Con ogni probabilità il procuratore ribadirà ai viola la volontà di non accettare la proposta di rinnovo dei viola e si discuterà dunque sulla possibilità di lasciare Firenze già quest'estate, opzione cessione che il club toscano non scarta come testimoniato dalla recente smentita alle dichiarazioni attribuite a Corvino sull'incedibilità di Bernardeschi.