Il Torino ha ufficializzato l'acquisto dall'Osasuna di Alejandro Berenguer soffiandolo ufficialmente al Napoli. In tanti su i social network hanno ironizzato sul mancato acquisto da parte del club azzurro e fra questi c'è anche chi ha paragonato la trattativa saltata ad uno spezzone della prima puntata della settima stagione di Game Of Thrones.



In una scena si vede Arya Stark sedersi attorno a un falò con Ed Sheeran (il noto cantante britannico) nelle parti di un soldato della casata dei Lannister. In quel frangente Arya pronuncia una frase verità: "Andrò a sud per uccidere la regina", suo reale proposito, non venendo creduta dai soldati che scoppiano tutti in una sonora risata.



Un po' come quanto successo (fantasiosamente) negli incontri fra Cairo e De Laurentiis degli ultimi mesi. "Vado a Pamplona a prendere Berenguer", silenzio poi grasse risate di De Laurentiis. Salvo poi l'annuncio ufficiale di questa mattina. Tutto torna.



(articolo volutamente ironico)