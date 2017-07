Dopo aver acquistato Salvatore Sirigu dal Paris Saint Germain, il Torino quest'oggi si è assicurato Alejandro Berenguer, talentuoso ventiduenne esterno d'attacco, proveniente dall'Osasuna. La squadra granata, a sorpresa, è riuscita a battere la concorrenza del Napoli e ad assicurarsi il calciatore che, poco dopo le 23 è atterrato all'aeroporto di Caselle dove, ai microfoni di Sky, ha parlato anche della sua nuova squadra: "So che il Torino è una squadra storica e so che dovrò lavorare per guadagnare spazio. L’Europa League? Penso che il Toro possa andarci".



Berenguer domani mattina svolgerà le visite mediche di routine nel capoluogo piemontese, poi firmerà il contratto e nel pomeriggio raggiungerà Bormio, dove la squadra di Sinisa Mihajlovic è in ritiro.