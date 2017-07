Dopo il comunicato ufficiale del passaggio, per certi versi clamoroso, di Alex Berenguer al Torino, il calciatore ed il direttore sportivo Braulio Vàzquez hanno parlato in conferenza stampa: "Abbiamo accettato l'offerta migliore per noi", spiega il ds del club spagnolo. Parole di affetto per il la sua ormai ex squadra quelle spese invece da Berenguer: “L'Osasuna rimarrà sempre la mia casa. Ringrazio i tifosi che mi hanno fatto sentire sempre il loro affetto”.