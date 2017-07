L'ultimo acquisto messo a segno dal Torino in questa sessione di mercato è Alejandro Berenguer, esterno alto soffiato al Napoli. Il calciatore spagnolo si è presentato quest'oggi alla stampa e ha subito spiegato perché ha scelto la società granata e non quella azzurra. “Il Toro è un grande club, un club con grande storia. Avevo chiesto informazioni a Sirigu e sono contento di essere venuto qua. Il Napoli? Hanno fatto una prima offerta per prendermi, poi non si sono più fatti sentire., Nel frattempo è arrivata quella del Torino che è stata migliore e l'ho accettata. Qua al Toro poi sapevo che avrei avuto più possibilità di giocare. Oltre al Napoli mi volevano anche l'Athletic Club e lo Spartak Mosca. La clausola anti-Athletic? Quella è legata a problemi societari tra Osasuna e Atheltic. Per me invece non c'è nessuna rivalità con loro, non posso dire che non giocherò mai per loro”.



Berenguer si è poi descritto come giocatore. “Preferisco giocare sulla fascia sinistra, ma mi trovo bene anche a destra. Lo scorso anno ho giocato anche molto come terzino, non solo come esterno. I miei punti di forza? Sono bravo nel dribbling, nell'uno contro uno e sono veloce. Devo invece lavorare ancora per migliorare nella fase difensiva. A chi mi piacerebbe somigliare? Neymar (ride, ndr), sarei molto contendo di arrivare ai livelli di Iago Falque”.



L'ala ha poi parlato del Toro e dei suoi obiettivi. “Questo è un ottimo gruppo, sono tutti molto simpatici. Il mister ha molta grinta, vuole che lavoriamo molto duramente. Prima di arrivare al Torino conoscevo la storia del Grande Torino. Il derby? So che c'è molta rivalità, però speriamo di vincerli. La serie A è un grande campionato, in Italia si cura più la parte difensiva, in Spagna giochiamo più con il pallone. Il Toro? Partita dopo partita vedremo dove possiamo arrivare”.