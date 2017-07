Alex Berenguer, esterno classe '95 dell'Osasuna, ha confermato, a più riprese, di voler vestire la maglia del Napoli da questa stagione. E come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante la situazione sembrasse in stand by, adesso pare si sitia nuovamente accelerando per l'esito positivo della trattativa.

Cristiano Giuntoli ha chiesto almeno un mese fa di aspettare per risolvere prima altre questioni relative al mercato in uscita. Parliamo di Giaccherini e Zapata. In giornata ci sarà un incontro tra le parti per smussare ancora quella piccola distanza tra domanda ed offerta. Poi Berenguer potrà dare il via alla sua nuova avventura.