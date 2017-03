Bartosz Bereszynski si è inserito sin da subito nella Sampdoria. Il processo di acclimatamento del terzino polacco a Genova, sponda blucerchiata, è stato immediato e il laterale ex Legia Varsavia ha messo in mostra sin da subito doti atletiche e tecniche importanti.



Manca ancora l'attenzione e l'esperienza, ma quelle arriveranno: "Ho giocato fin da subito, dalla prima gara in Coppa Italia: è stato tutto molto veloce, perché non ho nemmeno capito come giocasse la squadra" ha raccontato proprio il giocatore a Piłka nożna. "Non è stato facile, vista anche la sconfitta per 4-0 con la Roma. Ho fatto degli errori, non si può nascondere, ma ci sono state alcune cose positive da quella gara. A incidere è stata soprattutto la forma fisica, perché ho fatto fatica a reggere contro una squadra così in forma come la Roma. Ho incrociato i giallorossi poco tempo più tardi ed è andata meglio, anche se non potevi deconcentrarti, nemmeno per un secondo. Sono contento, perché acclimatarsi per i giocatori polacchi non è sempre un processo così veloce".



In passato, il giocatore è stato vicino anche al Benfica, che poi ha acquistato Pedro Pereira sbloccando il suo arrivo alla Samp: "Il Benfica è una storia chiusa e non ci tornerò. Oggi sono a Genova e penso di aver fatto la scelta giusta: sto crescendo gradualmente ed è la cosa più importante. Penso di aver avuto sfortuna con gli infortuni, ma la cosa che più conta è che la mia salute si sia stabilizzata, in modo da poter andare avanti. Ho potuto giocare in Champions League, ho avuto una chance in nazionale: penso che non sia tempo sprecato" riporta Sampnews24.com. "Alla Samp gioco regolarmente, perciò sta andando tutto bene: l’ho scelta con attenzione, perché sapevo di poter avere sei mesi d’ambientamento. Volevo giocare subito, con regolarità: questo era il piano, ma tre anni fa – con il Benfica – non era così chiaro. Non ero esperto come adesso".



Bereszynski ha poi raccontato come è nata l'idea Samp: "Le prime avvisaglie sono state a dicembre, dopo la fine della fase a gironi della Champions. Prima non mi preoccupavo delle voci di mercato, perché i giornalisti sembravano pronti a vendermi ovunque. Ho aspettato che la strada migliore venisse da me: la Samp è stata insistente e anch’io ho voluto venire qui. Comunque, la cosa importante è stata la presenza di Karol (Linetty, ndr) a Genova: sarebbe stato tutto più facile con lui alla Samp. Il Legia è la squadra numero uno in Polonia, ma economicamente il passaggio alla Serie A è un salto in avanti. Non c’è bisogno di nasconderlo: il calcio è la mia passione, ma è anche il mio lavoro. Oltretutto, la Serie A è un salto enorme: potrei anche aprirmi la strada per qualcosa di più grande".