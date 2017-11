Buttata sul fisico per compensare il divario tecnico con l'Italia? La Svezia non ci sta e attacca: "Azzurri attori". Nel post-partita della Friends Arena il centravanto dell'Al-Ain e della nazionale svedese Marcus Berg, coinvolto in diversi episodi al limite, ha criticato duramente la squadra di Ventura: "Nel secondo tempo hanno provato a farmi prendere ancora un cartellino, hanno voluto provocarmi. Io dico solo: troppo teatro, ma veramente troppo. E non sono neanche bravi come attori!. La vittoria? Ora vedono tutti che siamo bravi, che possiamo vincere con tutte le squadre. Noi lo sappiamo, ora lo sa anche ci ha sottovalutato. Non siamo solo forti, ma siamo così bravi di seguire al 100% la tattica del mister. Nel primo tempo abbiamo giocato davvero bene. Nel secondo tempo loro hanno un po' cambiato gioco ma ce lo aspettavamo. L’Italia ha colpito un palo, ma per il resto non ha creato molto, poi siamo siamo riusciti a controllare bene la situazione. A San Siro sarà una partita diversa, ma noi saremo pronti e siamo ancora più carichi".