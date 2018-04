Dagli studi di Sky, Beppe Bergomi dice la sua sulla sfuriata di Buffon dopo Real-Juventus: "Per me l'errore è stato il concetto. Agnelli dopo la partita doveva andare negli spogliatoi e dettare una linea per chi avrebbe parlato, da Buffon a Khedira, Chiellini. Non si potevano mantenere questi toni".