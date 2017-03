L'ex giocatore della Nazionale Azzurra Beppe Bergomi e attuale commentatore Sky, presente al Torneo di Viareggio per assistere a Fiorentina-Sassuolo, parla così a propoposito di vari argomenti legati alla squadra viola: 'Di Francesco, Semplici o Pioli per il futuro della Fiorentina? Stanno facendo tutti molto bene: Di Francesco sta facendo fatica ma il valore è importante, Semplici lo conoscono bene, Pioli mi auguro rimanga all’Inter perché mi piace molto, fare nomi è difficile. La Fiorentina non è in crisi di gioco ma di ambiente, una squadra che batte la Juventus in quella maniera, anche le ultime prestazioni lo dimostrano. Poi ci sono altre componenti. Bernardeschi resterà in viola? Se metti una clausola stabilisci un prezzo, poi l’ ultima parola spetta al giocatore, bisogna capire se vuol rimanere qui e fare un altro anno in una Fiorentina ambiziosa. Bernardeschi è un talento della Fiorentina e del nostro calcio. È un ragazzo che vale ma come tutte le cose vanno valutate le annate, quando prendi un giocatore conta l’aspetto tattico ma anche quello caratteriale'.