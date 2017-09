Intervenuto ai microfoni di Sky, Beppe Bergomi esprime la propria opinione su Dalbert e spiega come a parer suo Sabatini e Ausilio abbiano sprecato troppo tempo nel tentativo di arrivare a uno tra Nainggolan e Vidal.



"I titolari sono D'Ambrosio e Nagatomo. Dalbert? Deve crescere. Gioca con la Spal, ma a Roma gioca Nagatomo. Spalletti ha fatto delle scelte, ha fatto partire Ansaldi che non gli è mai piaciuto. La bravura di Luciano è far crescere i giocatori che ha a disposizione: Emerson Palmieri, ad esempio, l'ha portato in nazionale. La pecca dei nerazzurri? Hanno tentato di prendere il giocatore importante dietro la punta. Lì volevano prendere Nainggolan o Vidal, e hanno finito per perdere tempo dietro questi giocatori. In ogni caso, tutto bene, ma servirebbe un difensore centrale in più”