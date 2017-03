Giuseppe Bergomi, in un intervento su Sky, elogia Donnarumma: "Un ragazzo come lui, che ha bruciato tutte le tappe, era normale che arrivasse ad esordire in massima nazionale così precocemente. Dà sensazione di saper gestire la pressione in maniera incredibile, con tranquillità. È il naturale sostituto di una leggenda come Buffon. Gigio lo conosco fin da piccolissimo e ne ho sempre conosciuto le potenzialità, ma il merito va a Mihajlovic per averlo fatto esordire così giovane in A. Gli errori ci stanno sempre, ma lui ha veramente pochissimi 'bassi'. Ha consapevolezza dei propri mezzi ed è un predestinato. Farà la storia del nostro calcio, mi auguro possa rimanere al Milan e diventare una bandiera. Deve restarci e farne la storia".