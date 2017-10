Intervistato ai microfoni di Sky, l'ex difensore nerazzurro, Beppe Bergomi, parla del derby di domenica sera tra Inter e Milan.



“Entrare in campo a San Siro per un derby è il massimo, certo che mi piacerebbe rigiocarlo. L’Inter vorrà fare la partita, cercando di innescare le armi migliori. Il Milan è meno scontato, penso che domenica Montella possa fare qualche cambiamento e qualche aggiustamento. Chi sarà decisivo? In casa Inter penso Perisic, in casa Milan Suso salta l’uomo, crea superiorità numerica e ha facilità di assist per i compagni. San Siro pieno è un vantaggio per tutti. Montella ha idee e quando è così alla fine i risultati arrivano. Penso, comunque, che il derby possa finire in pareggio, con reti di Icardi e Suso“.