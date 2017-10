Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex difensore dell'Inter, Beppe Bergomi, ha parlato della prossima sfida di campionato che vedrà i nerazzurri impegnati contro il Napoli.



“Il Napoli sarà stanco sabato contro l’Inter, ieri hanno corso tanto. Il calendario non ha aiutato gli uomini di Sarri. L’Inter potrà mettere in difficoltà il Napoli con Perisic e Candreva che possono creare problemi nell’uno contro uno. Il Napoli è superiore per qualità tecniche e perché gioca con gli stessi giocatori da tanto tempo, ma la partita è aperta. Battere l’Inter non è facile”.