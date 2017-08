L’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi ha ‘fatto le carte’ al campionato di Serie A con un’intervista rilasciata a Radio Goal: "La mia favorita resta sempre la Juve con il Napoli molto vicino. Gli azzurri hanno fatto 80 minuti perfetti a Verona e hanno sofferto negli ultimi dieci, ma se riescono a giocare anche 60 minuti perfetti e gestire le energie per il resto senza andare in difficoltà allora sarà molto pericoloso: il Napoli è una squadra eccezionale. Metterei queste due avanti anche se il Milan che ha entusiasmo e l'Inter che ha un tecnico bravo come Spalletti. La Roma mi è sembrata in ritardo. Ho letto i giornali e ho visto che dicono che la Juve ha vinto facile mentre il Napoli ha sofferto per il 3-1. Ma il risultato della Juve è un 3-0 bugiardo perchè il Cagliari ha creato tante occasioni e ha dimostrato anche difficoltà difensive".