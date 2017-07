Beppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Mi Tomorrow del Mondiale del '98 e della sua parentesi in Nazionale: ''Mondiale del '98? Potevamo vincere, ma sotto l’aspetto del gioco la Francia ha fatto forse qualcosa in più. L’Argentina, al contrario, ci tirò in porta una volta sola. In più a Napoli, col fatto che in campo c’era Maradona, trovammo un ambiente particolare. Ci si poteva forse pensare prima e restare a Roma, dove c’era un clima fantastico. Io poi ero il capitano e avevamo esempi come il blocco del Milan, il nostro dell’Inter. Era una nazionale che giocava un ottimo calcio. Peccato''.