L'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, entrato nella Hall of Fame del calcio, si racconta a genteveneta.it



HALL OF FAME - «Non voglio apparire presuntuoso ma me lo aspettavo, o forse ci speravo, un giorno o l’altro, di poter entrare in questo ristretto novero di calciatori, se non altro per aver avuto la fortuna di poter disputare quattro Campionati del Mondo. Non me lo aspettavo, però, che questo riconoscimento arrivasse così presto. Pensavo di dover attendere ancora qualche anno. Debbo confessare che essere assieme a nomi così grandi del calcio come Maradona, Falcao, Rossi, Tardelli e Antognoni, quest’ultimi tre, che hanno fatto con me il Mondiale a Spagna ’82, mette i brividi. Per me è stato il coronamento di una lunga carriera e di tanti sacrifici».



L'UNICO CHE CERCO' DI RIPORTARLO ALL'INTER - “All’inizio ci rimasi male, non lo nego. Poi però ho pensato che è giusto così: i numeri dall’1 all’11 non andrebbero mai ritirati, perché, visti in modo nostalgico, rappresentano tutti i ruoli del calcio. Facchetti e Zanetti sono state due giuste eccezioni per due splendide persone. E io sono contento che altri giocatori potranno indossare la mia maglia numero 2. Sperava in un ruolo da dirigente nel club? Avevo iniziato a fare televisione. E quando vai in tv qualcosa paghi sempre. Ma, a onor del vero, debbo dire che l’unico che ha cercato di riportarmi all’Inter è stata la buon’anima di Facchetti, che non c’è più.”