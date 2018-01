Silvio Berlusconi non molla e insiste su un proprio cavallo di battaglia. L'ex presidente rossonero, intervenuto ai microfoni di 'Radio Anch'io', trasmissione in onda su Radio 1 Rai, è tornato a parlare nuovamente dello schieramento del Milan di Montella e Gattuso, sbagliato a suo giudizio: "Sono dispiaciuto del fatto che certe considerazioni sul modulo con cui il Milan deve stare in campo non vengano prese in considerazione da coloro che invece dovrebbero pensarci". Il presidente del Milan sappiamo prediligere il 4-3-1-2, col trequartista e le due punte.