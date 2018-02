Silvio Berlusconi ha candidato Adriano Galliani in Senato per le elezioni politiche del prossimo 4 marzo e pensa all'ex dirigente milanista come Ministro dello Sport. A questa mossa di Forza Italia, il Movimento 5 Stelle risponde con un altro popolare personaggio del mondo del calcio: Zdenek Zeman. Mercoledì prossimo a Pescara l'allenatore boemo ex Roma, Lazio e Napoli sarà presente alla presentazione del programma Sport.



Oltre a quella di Zeman, prevista la presenza dell'ex nuotatore Domenico Fioravanti, due volte campione olimpico a Sidney 2000 e candidato con il M5S alle prossime politiche nel collegio di Torino. L'evento è in programma all'Aurum di Pescara con inizio alle ore 11.