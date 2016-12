Presente al Quirinale in occasione del ricevimento per lo scambio di auguri natalizi, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella, torna a parlare Silvio Berlusconi. Nel giorno in cui il Milan non parte per Doha a causa di un guasto all'aereo, il presidente rossonero dice: "Nell'ultimo anno io ci ho messo 150 milioni di euro nel Milan".



COME FERMARE LA JUVE? - Poi, sulla fuga della Juventus in campionato, Berlusconi scherza (o forse no): "Come bisogna fare con la Vecchia Signora che vince sempre? Dobbiamo cambiare tutti gli arbitri di serie A e tutti i giudici...".