All'interno delle dichiarazioni di Silvio Berlusconi riportato dal Corriere della Sera non è passata inosservata l'aspra critica anche per la scelta del nuovo capitano del Milan.



L'ex patron non ha infatti gradito la scelta di affidare la fascia a Leonardo Bonucci "colpevole" di essere stato una delle bandiere della Juventus: "È stata data la fascia da capitano a un calciatore che è stato per anni la bandiera della Juventus. C’è Montolivo. La fascia andava affidata a lui".