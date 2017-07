Pier Silvio Berlusconi non sarà il prossimo presidente del Genoa, è una questione di... fede. Lo svela a 'In Onda' su La7 direttamente il padre Silvio Berlusconi: "Il calcio è come una religione e non si cambia. Pier Silvio tifa Milan ed escludo, anzi nego nella maniera più assoluta, che lui voglia comprare il Genoa".