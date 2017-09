80 anni e non sentirli: sorridente, dimagrito e abbronzato. Terminata la pausa estiva trascorsa tra Arcore e beauty farm, Silvio Berlusconi torna a farsi fotografare in pubblico: dopo il McDonald's di Segrate, stavolta la location è un Autogrill, in una sosta durante il viaggio di ritorno da Merano verso casa.



Intento a fare la spesa nell'area di servizio per sé (prodotti gastronomici e libri), per i nipotini (giochi) e per i suoi cagnolini (peluches) non risparmiandosi tra selfie e autografi, le foto - in esclusiva sulla rivista 'CHI' in edicola oggi - mostrano il leader di Forza Italia visibilmente dimagrito. "Berlusconi - sottolinea il settimanale Mondadori - ha seguito un programma di remise en forme (5 chilometri di jogging e mezz'ora di piscina al giorno) e un regime alimentare disintossicante composto soprattutto da verdura, frutta e proteine che gli ha fatto perdere molti chili". Oltre a recuperare la forma fisica, l'ex presidente del Milan ha lavorato tutta l'estate per preparare la prossima campagna elettorale.