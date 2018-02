L'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi è tornato a parlare ancora una volta di Milan. Impegnato in campagna elettorale l'ex patron dei rossoneri è tornato a discutere di tatti a Rai News criticando apertamente il gioco espresso dagli uomini di Rino Gattuso: "Il Milan di quest'anno e dell'anno scorso calca i campi con un modulo che io non condivido e cio con una sola punta, quindi in una partita vediamo massimo uno o due tiri in porta".