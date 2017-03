Trattativa in piedi, finale tutto da decidere.Berlusconi continua a cercare l'accordo con i cinesi per la cessione del Milan, le parti sono in contatto e i discorsi vanno avanti,Di fatto, fino a quando non arriverà un comunicato congiunto tra SES e Fininvest, Berlusconi potrebbe decidere di tenersi i 200 milioni di caparra e valutare la possibilità di vendere il Milan ad altri acquirenti.Al momento è solo un'ipotesi, ma l'ultimo biennio insegna, il colpo di scena è dietro l'angolo. Il comunicato ufficiale da parte di Fininvest che dovrebbe ufficializzare la proroga delle trattative. "Pagare moneta vedere cammello" insomma, segno evidente che sono venute a mancare alcune certezze. Le voci sul passato oscuro del capocordata Yonghong Li e alcuni articoli di stampa cinese riportati dal Corriere della Sera, intanto, hanno irritato Sino Europe Sports che sta valutando la possibilità di dire la sua.