Il papà 31 anni fa esordiva nei pulcini del Milan, oggi è toccato a te, bravo @filobro32 Un post condiviso da Christian Vieri (@christianvieriofficial) in data: 24 Set 2017 alle ore 08:37 PDT

Prima partita della stagione con vittoria per 3-2 Un post condiviso da Filippo (@filobro32) in data: 24 Set 2017 alle ore 12:03 PDT

Il super tifoso milanista Claudio, riferendosi al fantastico mondo, una volta disse:Ed effettivamente: Zio Paperone, Zio Paperino, Zio Topolino, Zia Paperina, Zia Minni... si potrebbe andare avanti all'infinito. Il nostro protagonista, un bambino, un papà ce l'ha, si chiama Cristianed è tra gli allenatori preferiti di Silvio, tanto che gli ha affidato le chiavi delper qualche mese. Anche se, nelle sue intenzioni, i mesi sarebbero dovuti diventare anni. E ha anche uno zio, acquisito, disneyano per simpatia: Christian, che per il piccolodiventa- Il 24 settembre Bobo, ex diposta una foto su Instagram del "nipote" Filippo:", mancino e più offensivo del padre. Numerosulle spalle dell'ex centrocampista di, numerosu quelle di Filippo, mancino come lo zio e non destrorso come papà. Nel suo esordio vince per 3-2 e, avendo già un profilo Instagram, tra l'altro molto attivo, posta una foto, di spalle, col suo numero in bella vista, ricevendo i complimenti di Roberto, tecnico delladel: "Applausi! Ma con la 10 nooooooo", o quelli di Federica, da far invidia a calciatori professionisti. E sì, da far ingelosire Alessandro, sfidato insieme a Vieri in una gara di palleggi.- Cresciuto con il pallone. Habitué al Vismara, casa delle giovanili rossoneri, quandoallenava: palla al piede, Filippo giocava e correva col suo amico incollato al piede una volta terminate le partite dei più grandi, divertendosi con chiunque passasse al suo fianco. Poi, oltre al prato verde, le spiagge die il calcio tennis con Zio Bobo, che lo porta con sé, ovunque. Il calcio come divertimento, in costume o con la maglia del Milan. Poi vedremo cosa racconterà il futuro.@AngeTaglieri88