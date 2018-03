Buona qualità a prezzo contenuto, per l’Inter la missione è possibile. Asamoah e de Vrij sono un esempio di come il mercato dei parametri zero, a patto di essere disposti a pagare profumate commissioni agli agenti, possa condurre ad affari a impatto contenuto sul bilancio, mantenendo molto alto il rapporto qualità-prezzo. I nerazzurri, che devono salvaguardare i conti in vista di giugno, guardano in quella direzione, attratti da alcune occasioni già in vetrina per il prossimo mercato. Piace molto Bernard, brasiliano classe ’92 in scadenza con lo Shakhtar. Un jolly offensivo che tornerebbe molto utile a Luciano Spalletti, alla ricerca di gol e imprevedibilità negli ultimi trenta metri di campo.



CIFRE ALTE - L’Inter ci pensa, attualmente frenata dalle alte commissioni richieste. A rappresentare il brasiliano è Kia Joorabchian, che con Suning aveva un pò congelato i rapporti per via delle operazioni Gabigol e Joao Mario, anche se i contatti tra Piero Ausilio e il noto agente non si sono mai interrotti, anzi, anche nell’ultimo mercato invernale i due si sono ritrovati a cena proprio a Milano. Le commissioni richieste da Joorabchian sfiorano i 10 milioni di euro e in quanto a pretese anche il calciatore non scherza, chiedendo un quadriennale da oltre 4 milioni di euro a stagione. Cifre che l’Inter e Suning ritengono eccessivamente alte, ma nelle prossime settimane le parti si riaggiorneranno.