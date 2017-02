A 2 giorni dal compleanno di Roberto Baggio, riecco una magia degna del Divin Codino. Calcio di punizione, maglia della Fiorentina e numero 10 sulle spalle. No, non un filmato in onore dell'ormai prossimo 50enne, ma il presente che ha le fattezze di Federico Bernardeschi. Che si fa un presente il giorno del suo compleanno: colpo di sinistro magistrale, che disegna nell'aria una traiettoria imparabile per tutti. E con quel pallone finito all'incrocio spegne i sogni di vittoria tedeschi e facendo brillare di gioia gli occhi fiorentini.



FAN TEDESCHI - "Il più bel gol della mia carriera". Così lo ha definito il talento viola classe '94, che oggi si è caricato sulle spalle il peso dell'attacco di Paulo Sousa, che a fine partita ha abbracciato il suo gioiello. Una serata magica e lo si era capito sin dall'inizio, quando Bernardeschi si è fermato con piccoli fan tedeschi a firmare autografi. La sua crescita è continua, come la sua popolarità (legata al calcio e non al gossip) che ormai ha varcato i confini italiani.



SOTTO GLI OCCHI DEL MILAN - I confini del Borussia Park sono stati, invece, superati da Fassone e Mirabelli, prossimi dirigenti del Milan, che hanno un debole per il campioncino di Carrara. E sotto i loro attenti occhi ha regalato una magia, che non potrà replicare a San Siro domenica sera contro i rossoneri visto che è squalificato. Sospiro di sollievo per il Milan, che guarda a bocca aperta Federico Bernardeschi.



@AngeTaglieri88