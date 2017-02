Federico Bernardeschi prende la parola alla vigilia del match di Europa League: ‘Noi diamo importanza a tutte le competizioni dove siamo presenti per cui la priorità è la partita di domani, sappiamo che non è una gara facile, contro un avversario forte e in uno stadio molto caldo. Servirà la miglior Fiorentina, andremo in campo per fare la nostra partita, con le nostre caratteristiche. Trend positivo fuori casa in Europa? Sappiamo che le nostre partite le affrontiamo tutte per vincerle, con la mentalità vincente. Abbiamo un buon ruolino di marcia in trasferta per cui quella di domani è fondamentale per noi. Credo che la Fiorentina sia qui per vincere perché questa è la mentalità giusta per raggiungere obiettivi importanti. Siamo motivati e convinti, poi daremo la parola al campo. Il messaggio che vogliamo far passare è che la Fiorentina farà di tutto per passare perché tiene tantissimo a questa competizione’.