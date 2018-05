Federico Bernardeschi ha parlato nel pomeriggio ai microfoni di Sky Sport , tornando sul successo di San Siro contro l'Inter e sulle polemiche che lo hanno seguito.



POST SAN SIRO - "Ci ho sempre creduto e ci abbiamo creduto tutti, alla fine abbiamo portato a casa una partita tosta. Le polemiche? Noi pensiamo a lavorare e ai nostri obiettivi e siamo concentrati soltanto sul campo. Ognuno tifa la propria squadra e quella che vince di più dà fastidio , credo faccia parte del gioco. Per me tutto quanto si dice fuori dal campo al massimo è uno stimolo in più per raggiungere ogni obiettivo".



VERSO IL BOLOGNA - "È una partita fondamentale, da affrontare con la testa lucida e la voglia di vincere. Non ci siamo mai depressi né esaltati a seconda dei momenti, ma abbiamo continuato a lavorare con i piedi per terra e in questo modo i risultati arrivano. Non è scontato, ma con il sacrificio è più facile raggiungerli. Mi sento maturo - ha concluso l'attaccante di Carrara - Durante quest'anno sono cresciuto come calciatore e come uomo".