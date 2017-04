Fiorentina-Inter è una partita speciale per Federico Bernardeschi, che stasera sfida quella che può essere la squadra del suo futuro. Secondo la Gazzetta dello Sport, il trequartista viola ha spiegato a Buffon che ha deciso di non andare alla Juventus per rispetto nei confronti della Fiorentina.



TRE VIE - A questo punto davanti a lui ci sono tre strade: il nuovo contratto propostogli da Corvino (2,7 milioni netti a stagione ma senza clausola rescissoria), una mega offerta del Chelsea del suo ammiratore Conte (si parla di 5 milioni netti a stagione) e una proposta importante dell'Inter. Tre pretendenti, tutte in attesa di una risposta da avere prima possibile: il giocatore nelle ultime settimane ha scelto il silenzio e vuole pensarci bene. Ascolterà sicuramente i consigli di suo padre (una figura molto presente e naturalmente molto importante), si consulterà con il suo procuratore Beppe Bozzo che ha apparecchiato il tavolo con grande abilità. Ma alla fine deciderà lui, ascoltando solo la sua testa e il suo cuore.