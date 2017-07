“Per me il calciatore è un processo, non un progetto. Un progetto ha un inizio e una fine, un processo ha un inizio ma mai una fine”.è cresciuto seguendo i consigli di un allenatore così, uno che regalava massime di questo spessore ai giornalisti, figuriamoci cosa poteva dire ai suoi calciatori.. A Sousa va in gran parte ricondotto il principio di quella ormai notadi Federico, che è sempre tanto apprezzata dagli allenatori, specie se accompagnata e preceduta da un talento come il suo., Bernardeschi sembra essere uscito da un percorso formativo più unico che raro per un dieci. Prima il sapere, poi il piacere; prima la fatica portante, strutturale, quella che aiuta a comprendere l’insieme, poi la specializzazione, l’affinamento. Così, questa estate, è stato abbastanza impressionante vederlo a briglie sciolte a disposizione di Di Biagio, schierato a piacimento a destra o a sinistra o addirittura al centro del tridente degli azzurrini, quasi che in fondo non cambiasse la sostanza. EPer provare a immaginarlo, non prenderò in esame le partite disputate da laterale, per quanto anche quest’anno il carrarino sia stato inizialmente (ma non solo..) utilizzato da Sousa in quel ruolo. Nemmeno le prestazioni da esterno destro mi interessano, dato che è chiaro che un mancino come il suo possa convergere bene, proprio come ha mostrato di saper fare alla grande soprattutto in Nazionale (anche in quella maggiore).in viola che potrebbero ripresentarsi in bianconero. Intanto: e Mandzukic? Che ne sarà di lui? Poi con Dybala? Si pesteranno i piedi?Partiamo conIl doppio trequartista pensato da Sousa richiedeva una transizione negativa dispendiosa per almeno uno dei due giocatori in questione. Chi la faceva secondo voi? Naturalmente, Bernardeschi.Nel frattempo, il laterale sinistro si abbassava sulla linea dei difensori. L’esempio è tratto dalla 18esima di campionato, Fiorentina-Napoli (3-3, dicembre 2016).Completati i movimenti, si passa dal 3-4-2-1 offensivo a un tradizionalissimo 4-4-2 difensivo.Conclusione: la scalata di Bernardeschi è molto simile a quella che ha temprato definitivamente il carattere da combattente di Mandzukic. Ci troviamo dunque di fronte a un ragazzo capace e soprattutto abituato ad accollarsi un carico così gravoso, in grado cioè tanto fisicamente quanto mentalmente di sostituire la generosità del croato.Questo, per quanto riguarda la sostenibilità difensiva. Vediamo ora cosa cambierebbe nell’altra fase, sempre con Bernardeschi al posto di Mandzukic nel 4-2-3-1.La partita tra Juventus e Barcellona giocata al MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey) e conclusasi con la vittoria dei catalani, non si è caratterizzata solo per lo show di Neymar nel primo tempo a cui ha risposto quello di Dybala nel secondo (guarda un po’..),Entrato nella ripresa insieme agli altri big intorno al 59’, il brasiliano ha lasciato la fascia destra al destro Cuadrado, andandosi a collocare sulla sinistra. A differenza di quello che fa generalmente Mandzukic,, venendo talvolta addirittura dal centro. Il risultato era questo, coi 3 del 4-2-3-1 piuttosto asimmetrici.Provate a sostituire mentalmente Bernardeschi a Douglas Costa, spostando il brasiliano dove sta Cuadrado. Avremo una situazione di gioco con doppio trequartistapiù da una parte Alex Sandro che avanza nello spazio libero, e dall’altra Douglas Costa, in ampiezza, altissimo.Ricevuto il pallone tra le linee, Douglas Costa punta e scarica per il terzino. Al centro, grazie alla superiorità numerica, si profila già il ‘trenino’ Higuain-Dybala, con alta probabilità di velo sul cross dal fondo.Sebbene impostasse a tre,La funzione di Alex Sandro (da non confondere col ruolo) qui è ricoperta da Olivera, in casa del Borussia Monchengladbach (febbraio 2017). Bernardeschi, vedete, occupa la stessa posizione di Douglas Costa nell’immagine sopra.Chiaramente Bernardeschi durante un eventuale attacco sul lato debole ha una progressione e un modo di puntare e di assistere chenon può avere (eccetto la capacità del croato di far da torre, tra l’altro preziosissima). In questo Cagliari-Fiorentina si può notare ancora come anziché cercare l’ampiezza, coperta dal laterale,In attesa che il compagno di trequarti, Ilicic in questo caso, faccia da semplice tramite.in piena coesistenza col fantasista italiano.Gusti personali a parte, vi rimando alle statistiche in cui si accerta lo speciale talento del nuovo acquisto della Juventus:A ciò si aggiunga un dettaglio non da poco (e non casuale): di questi 4 gol, Bernardeschi ne ha realizzati 3 dal centro-sinistra e soltanto 1 dalla destra (peraltro un tiro-cross sugli sviluppi di un calcio d’angolo, contro la Sampdoria).Questa giocata merita un cambio d’inquadratura. Avanzando palla al piede, Bernardeschi giunge al limite dell’area dove è chiuso dal terzino e dal centrale destro. Rallenta, riflette.Calciare da fermo con questa potenza, e con questa precisione, è una virtù preziosa. Nella frustata improvvisa con cui cerca l’incrocio sul primo palo, servendosi del centrale sardo a mo’ di scudo contro lo sguardo di Storari, sta tutta la differenza tra la funzione-Bernardeschi e la funzione-Mandzukic.Così come nel rilascio della gamba dopo l’urto col pallone, e nell’appoggio del mancino a terra e il conseguente passo, sta soltanto la classe, lo stile assoluto di Federico Bernardeschi.