Un messaggio su Instagram, così Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello e, a questo punto, ex fidanzata di Federico Bernardeschi, ha ufficializzato la fine del rapporto tra i due, che pure andava avanti ormai da un pezzo: "Scriverò queste parole in rispetto di una storia stupenda. In rispetto di una "fine" altrettanto serena e soprattutto condivisa. Non verrà fatto del gossip,non verranno dette cose non vere...non si speculerà su una fine di relazione come non si è speculato mai all'inizio e durante. Federico ed io ci siamo lasciati non adesso ma 5 mesi fa. Ci siamo lasciati nel rispetto e nella serenità. Ci siamo dati tantissimo, ci siamo amati moltissimo finché il bene ha superato nettamente il sentimento dell'amore. Ci saremo sempre l'un per l'altro. È un ragazzo speciale, puro sincero, con la testa sulle spalle. Quindi colgo ancora qui, pubblicamente, l'occasione per ringraziarlo di Tutto. Dunque, NON CI COSTRUIAMO SU TUTTE CAZZATE, MEDIOCRI, INFELICI E SOPRATTUTTO NON VERITIERE".