Il trequartista della Fiorentina, Federico Bernardeschi ha dichiarato ai microfoni di Sky in vista della trasferta di domenica a Crotone: "Sono contento di tornare dove ho lasciato tanti amici. Quando fai il primo anno tra i professionisti in una città, poi quando ci torni è sempre un'emozione. Mister Drago? Ho imparato tanto e mi ha fatto crescere sotto ogni punto di vista".



"Dopo la doppietta di Cagliari ho preso molta più consapevolezza in me stesso. I gol fanno tanto in un attaccante, ti danno qualcosa in più per crescere. E devi metterti in testa che se lo puoi fare una volta, lo puoi fare sempre. Devo fare sacrifici perché è il mio lavoro".



"La Nazionale? Rappresentare il mio Paese è la cosa più bella. Tutte le volte che vai e rappresenti l'Italia è qualcosa di meraviglioso. In Europa con la Fiorentina? Ci credo tanto, è il nostro obiettivo. Certo è difficile e abbiamo perso punti per strada, ma le partite sono ancora tante, soprattutto in un momento delicato come questa parte di stagione. Se diamo quel qualcosa in più, tutto è possibile".