L'esperto di mercato di Mediaset Niccolò Ceccarini fa il punto per quello che riguarda l'interesse del Napoli per il centrocampista offensivo della Fiorentina e della Nazionale Italiana Federico Bernardeschi: 'Se il Napoli fosse interessato a Bernardeschi sarebbe in buona compagnia, ci sono tante squadre che lo monitorano in Italia ed all’estero. La Fiorentina ha ribadito la sua volontà di blindarlo e farlo diventare il simbolo della squadra, sarà durissima per chiunque provare a strapparlo ai viola'.