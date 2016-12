Gli occhi dell'Europa su Federico Bernardeschi. Le big del vecchio continente, dal Barcellona al Chelsea per arrivare al Paris Saint Germain, hanno messo gli occhi sul 10 della Fiorentina. Da tempo è noto l'interesse dei parigini per il 10 della Fiorentina ma direttamente dalla Francia arrivano nuove indiscrezioni. Secondo foot-sur7 il Paris Saint Germain ha chiesto ai Della Valle di fare il prezzo per Bernardeschi, in sostanza hanno chiesto quanto costa il 10 viola. Questo ovviamente in vista del mercato di giugno visto che a gennaio Bernardeschi non si muove da Firenze.