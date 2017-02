Bernardeschi non ha mai dichiarato di voler lasciare la Fiorentina, anzi ha sfruttato ogni occasione possibile per ringraziare i viola e spendere parole importanti anche sul suo futuro a Firenze, ma oltre a questo c’è un contratto che presto andrà ridiscusso. L’attuale accordo con la Fiorentina scade nel 2019 e c’è tutta l’intenzione, almeno da parte di Corvino, di rinnovare questo contratto. Quando? Non c’è fretta, dice la Fiorentina, ma presto le parti torneranno a parlarsi.



CLAUSOLA SI’, CLAUSOLA NO – Uno dei tempi principali sarà l’inserimento o meno di una clausola rescissoria, utile nel caso in cui la Fiorentina voglia mettere un prezzo al cartellino del giocatore, deleteria se l’intenzione è quella di blindare il giocatore almeno per un altro anno. Andrea Della Valle, prima di Natale, parlando della clausola da 50 milioni per Kalinic aveva detto che il giocatore era super blindato e quello sarebbe stato il programma anche per Bernardeschi.



OMBRA BLUES – Detto tutto questo si prospetta comunque un’estate caldissima per la Fiorentina che dovrà fare i conti con le big europee pronte a portarsi a casa proprio Bernardeschi. In prima fila c’è il Chelsea di Conte che sta osservando il 10 della Fiorentina da tempo e che è pronto in estate a bussare sia alla porta di Corvino che a quella del calciatore con offerte da capogiro. Ma oltre al Chelsea ci sono anche, e almeno, Paris Sanit Germain, Bayern Monaco e Inter. Dunque se è vero come dice la Fiorentina che non c’è fretta per il rinnovo di Bernardeschi è altrettanto vero che serve una mossa per rimandare (almeno) l’assalto delle big al giocatore.