La Juventus passa dai desideri ai fatti. A lungo ha aspettato il momento giusto per dare l'assalto, ma adesso c'è stato il primo contatto ufficiale con la Fiorentina per Federico Bernardeschi: l'ala di Carrara è il pallino di Marotta e Paratici che hanno manifestato un interessamento ufficiale e preparano la prima offerta che verrà fatta nelle prossime ore, tutto come da passi formali vista la rottura nelle scorse ore tra la Fiorentina e l'esterno della Nazionale che non rinnoverà.



L'OFFERTA - La Fiorentina ha comunicato alla Juventus che la richiesta per Bernardeschi è di 50 milioni di euro, suddivisi al massimo in 40 milioni più 10 di bonus: questa la base dell'operazione impostata dai viola. La Juve farà una prima proposta da 40 milioni fissi più bonus inferiori ai 10 richiesti dalla Fiorentina, ma è chiaro che la situazione a questo punto è in discesa. Anche perché Marotta e Paratici hanno già l'accordo con Bernardeschi.



IL CONTRATTO - Il contratto dell'ala è pronto da tempo nelle idee della Juve, corteggiamento serrato e più incontri con l'avvocato Bozzo che ha raccolto l'interessamento bianconero da settimane: pronti 5 anni di contratto, accordo da 4 milioni a stagione con premi e bonus. Berna ha detto sì ai bianconeri, adesso non resta che abbassare le pretese dalla famiglia Della Valle per chiudere il colpo Bernardeschi alla Juve. Ci siamo, davvero.