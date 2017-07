Ore decisive nella trattativa che potrebbe portare Federico Bernardeschi alla Juventus: oggi è previsto un incontro del suo agente con la società, nel quale verrà comunicata la volontà del calciatore di non rinnovare il contratto con la Fiorentina. Nel frattempo la Juventus, che ha frenato su Douglas Costa, punta decisa sull’esterno viola ed è pronta a offrirgli la maglia numero 10. E sulle lavagne dei bookmaker, come si vede da Agipronews, si registra un altro piccolo, ma significativo, taglio della quota sul trasferimento di Bernardeschi in bianconero. L’affare, già dato come probabilissimo su Snai, è passato da 1,20 a 1,15. Si allontana sempre più l’ipotesi Inter, per cui la quota è praticamente raddoppiata, da 3,00 a 6,00. Impossibili o quasi tutte le altre soluzioni: a 20,00 il Milan, a 25,00 il Chelsea fino ad arrivare al 40,00 di Bayern Monaco e Liverpool.