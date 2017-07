. Lo dicono le parole, lo lascia intendere l'intento comune di concludere con la cessione diquesta telenovela estiva. "Bernardeschi ci ha comunicato la sua volontà di rifiutare l'offerta di rinnovo del contratto", così aveva esordito Pantaleo Corvino al termine dell'incontro con Giuseppe Bozzo, agente del giocatore, due settimane fa. Non un fulmine a ciel sereno, solamente una conferma concreta che tutti aspettavano da tempo- Un contratto con la società viola in scadenza nel 2019 e la- con cospicuo adeguamento, offerti circa 2,5 milioni netti a stagione -, destando sospetti ma anche il malumore di una piazza, quella fiorentina, incandescente a causa delle reiterate proteste contro la proprietà, la dirigenza e in parte la squadra. Corvino aveva definito importantissima la proposta dei gigliati al giocatore, ma ciò non è bastato. Così si è iniziato a prendere coscienza per non farsi trovare impreparati davanti al fatto compiuto.- Conclusa la stagione, Federico Bernardeschi è stato impegnato con la Nazionale Under 21 nell'Europeo di categoria: "Penso a questa competizione", dichiarava il carrarino dalla Polonia. Un mese di pensieri e ragionamenti, una riflessione su quale fosse realmente la scelta migliore per ambizione, crescita e portafogli. Una- C'era anche l'Inter, ma i programmi e le necessità sono cambiati., la proposta non è ancora stata giudicata congrua. La distanza è colmabile e le sensazioni sono positive. L'inserimento di qualche bonus e di una contropartita - Corvino vorrebbe Orsolini, più realistico Rincon - potrebbero rappresentare il passo decisivo per la stretta finale.- Difficile fare un pronostico quando ci sono in ballo certe cifre: importanti per la Juventus, ancora di più per la Fiorentina, che dalla cessione di Bernardeschi - ma anche di altri elementi come Borja Valero, Ilicic e Kalinic - guadagnerà un tesoretto essenziale per aprire il nuovo ciclo.per raggiungere il ritiro di Moena: la volontà è quella di evitargli questa scomodità. La trattativa andrà in porto, la svolta è arrivata: sono questi i giorni decisivi.