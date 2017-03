Federico Bernardeschi aspetta la Fiorentina e la proposta dei Della Valle per il futuro e aspetta di capire se l’offerta, non solo economica, sarà all’altezza delle sue aspettative e delle sue ambizioni. Il 10 della Fiorentina chiede alla società sì un contratto da big ma soprattutto una squadra e un progetto che possa andare di pari passo con le ambizioni del giocatore.



L’EUROPA SU DI LUI – Se la Fiorentina non dovesse accontentare Bernardeschi sia per l’aspetto economico che per il progetto tecnico allora sì che il giocatore sarebbe sul mercato con tante big europee pronte a fare follie per lui. C’è il Chelsea di Conte, che lo segue di domenica in domenica, ma anche il Bayern Monaco con Ancelotti che da anni segue con attenzione l’esterno della Fiorentina. Finite qui? No perché su Federico Bernardeschi c’è anche il Paris Saint Germain e il Barcellona. Questo tralasciando le squadre italiane Inter e Juventus.