Non c'è dubbio che, con la sua doppietta siglata al Napoli, Federico Bernardeschi si è messo ulteriormente in mostra, rafforzando la sua immagine di grande talento del calcio italiano. Di questo però si erano già accorti alcuni top club come Inter e Juventus. Secondo La Nazione, la Fiorentina la scorsa estate ha detto no ad offerte intorno ai 30 milioni di euro presentate da queste due società. Il valore del cartellino dell'attaccante sta lievitando velocemente, ma non è ancora tempo per inserire la clausola rescissoria sul suo contratto (stile Kalinic). La società dei Della Valle e l'entourage del giocatore si sono dati appuntamento a maggio per riparlarne.