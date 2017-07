FANTACALCIOMERCATO

Ci siamo.. Previsti proprio in queste ore nuovi dialoghi per stringere: ci sono da limare solo i bonus di un'operazione ormai impostata, adesso le parti si stanno avvicinando. Con l'avvocato Bozzo - agente di Bernardeschi - che sta curando la trattativa con i due club:. La soluzione è davvero vicina.- Lapotrebbe essere un discorso secondario, da affrontare in un altro momento; un po' come De Sciglio nell'affare Bonucci-Milan-Juventus. Anche perché; un'opportunità forte rimane, da non escludere, Juventus e Fiorentina parleranno ancora molto presto. Intanto, si può chiudere davvero presto per Bernardeschi con gli ultimi bonus per arrivare a 50 milioni.. Si avvicina il traguardo...